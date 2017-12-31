Столичные правоохранители задержали «закладчиков» наркотиков (ВИДЕО)

Столичные правоохранители задержали «закладчиков» наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве правоохранители задержали мужчин, которые выходили из автомобиля и оставляли возле дороги наркотики.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По словам полиции, на Рыночном переулке (между Жилянской и Победы) правоохранители из спецподразделения «Кордон118» заметили автомобиль Skoda, пассажир которого выходил и заходил в автомобиль каждые 50 метров, при этом что-то прятал - то под камнем, то в подоконник первого этажа.

«Задержали. В автомобиле было найдено множество пакетиков с белым порошкоподобным и зелёным веществом и разноцветные таблетки. Предварительно, это амфетамин, каннабис и экстези. На месте работала следственно-оперативная группа», - уточняется в сообщении.

Напомним, в декабре 2017 года в одном из ночных клубов Черноморска полицейские охраны задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.




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