Столичные правоохранители задержали «закладчиков» наркотиков (ВИДЕО)

В Киеве правоохранители задержали мужчин, которые выходили из автомобиля и оставляли возле дороги наркотики.

Об этом сообщает Киев Оперативный .

По словам полиции, на Рыночном переулке (между Жилянской и Победы) правоохранители из спецподразделения «Кордон118» заметили автомобиль Skoda, пассажир которого выходил и заходил в автомобиль каждые 50 метров, при этом что-то прятал - то под камнем, то в подоконник первого этажа.

«Задержали. В автомобиле было найдено множество пакетиков с белым порошкоподобным и зелёным веществом и разноцветные таблетки. Предварительно, это амфетамин, каннабис и экстези. На месте работала следственно-оперативная группа», - уточняется в сообщении.

Напомним, в декабре 2017 года в одном из ночных клубов Черноморска полицейские охраны задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.