В Чернигове охотники за цветным металлом украли 117-летний бюст Пушкина

В Чернигове охотники за цветным металлом украли 117-летний бюст Пушкина (ФОТО)

В Чернигове 31 декабря неизвестные украли бюст русского поэта Александра Пушкина.

Об этом сообщает местное издание ЧЕline.

Отмечается, что бюста Пушкина не оказалось на месте утром в воскресенье, 31 декабря. На месте инцидента работают правоохранители.

Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию со дня рождения писателя. 

Напомним, двумя неделями ранее в Чернигове неизвестные аналогичным образом украли бюст писателя Михаила Коцюбинского.




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