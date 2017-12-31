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В Чернигове охотники за цветным металлом украли 117-летний бюст Пушкина В Чернигове 31 декабря неизвестные украли бюст русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает местное издание ЧЕline . Отмечается, что бюста Пушкина не оказалось на месте утром в воскресенье, 31 декабря. На месте инцидента работают правоохранители. Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию со дня рождения писателя. Напомним, двумя неделями ранее в Чернигове неизвестные аналогичным образом украли бюст писателя Михаила Коцюбинского.

golos.ua

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