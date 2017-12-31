В Чернигове охотники за цветным металлом украли 117-летний бюст Пушкина
В Чернигове 31 декабря неизвестные украли бюст русского поэта Александра Пушкина.
Об этом сообщает местное издание
Отмечается, что бюста Пушкина не оказалось на месте утром в воскресенье, 31 декабря. На месте инцидента работают правоохранители.
Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию со дня рождения писателя.
Напомним, двумя неделями ранее в Чернигове неизвестные аналогичным образом украли бюст писателя Михаила Коцюбинского.
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Общество
31.12.2017 19:53