В Канаде из-за сильных морозов отменили новогодние празднования в нескольких городах
На этой неделе в Оттаве температура опускалась до -30 по Цельсию.
Морозная погода заставила городские власти Оттавы отменить большую часть праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию нового года. По прогнозам метеорологов, в новогоднюю ночь температура воздуха в столице Канады опустится до отметки в -28 градусов по шкале Цельсия, передает Укринформ.
Всю музыкальную программу, которая должна традиционно происходить у парламента, отменили. Позволили лишь пиротехническое и лазерное шоу, которые должны состоятся по графику. Организаторы до последнего момента оттягивали решение об отмене, надеясь на потепление, ведь в новогоднюю ночь должен был символически завершиться год празднования 150-летия Канады.
Также существенно сократили новогоднюю праздничную программу в Торонто, Калгари и Шарлоттауне. В Виннипеге и Монреале тоже сохраняется низкая температура, впрочем городские власти решили праздновать несмотря на мороз.
Добавим, что на этой неделе cтовпчикы термометра в Оттаве опускались до -30.
Напомним, ранее мэр Нью-Йорка призвал горожан не выходить на улицу из-за холодной погоды.
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31.12.2017 08:04