В столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозов
В столице США введено чрезвычайное положение из-за понижения температуры до –10 градусов по Цельсию ночью.
Об этом в
"Мы ввели в действие наш "Чрезвычайный план по холодной погоде", который будет действовать до вторника, 2 января 2018 года", – сообщила она.
Баузер объяснила, что в Вашингтоне "просто слишком холодно находится на улице" и призвала горожан проявлять заботу друг о друге, а бездомных – обращаться на горячую линию.
Напомним, в третьей декаде декабря 2017 года на США обрушились мощные снегопады. Там столбики термометров показывали до минус 25 градусов по Цельсию. На дорогах – гололед, из-за метели видимость почти нулевая. В местных аэропортах отменены десятки авиарейсов. Коммунальщики едва успевают расчищать улицы. Синоптики говорят – непогода продержится как минимум неделю. Ожидается похолодание до минус 40 градусов и сильный ветер.
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