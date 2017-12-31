В столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозов

В столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозов

В столице США введено чрезвычайное положение из-за понижения температуры до –10 градусов по Цельсию ночью.

Об этом в Facebook сообщила Мюриэль Баузер – мэр федерального округа Колумбия, в который входит Вашингтон.

"Мы ввели в действие наш "Чрезвычайный план по холодной погоде", который будет действовать до вторника, 2 января 2018 года", – сообщила она.

Баузер объяснила, что в Вашингтоне "просто слишком холодно находится на улице" и призвала горожан проявлять заботу друг о друге, а бездомных – обращаться на горячую линию.

Напомним, в третьей декаде декабря 2017 года на США обрушились мощные снегопады. Там столбики термометров показывали до минус 25 градусов по Цельсию. На дорогах – гололед, из-за метели видимость почти нулевая. В местных аэропортах отменены десятки авиарейсов. Коммунальщики едва успевают расчищать улицы. Синоптики говорят – непогода продержится как минимум неделю. Ожидается похолодание до минус 40 градусов и сильный ветер.




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