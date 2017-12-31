Полицейские сняли яркое видео с ночными новогодними огнями машины с высоты птичьего полета под украинскую версию Jingle Bells
Полиция сняла яркое новогоднее видеопоздравление с помощью дрона.
Видео было опубликовано на странице Патрульной полиции Луганской области на странице в Facebook.
В качестве музыкального сопровождения была использована украинская версия всемирно известной новогодней песни Jingle Bells – "Дзвоники дзвенять".
На видео полицейские машины сияют, словно новогодние гирлянды, и едут по ночным дорогам во время зимнего снегопада.
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31.12.2017 00:19