Полицейские сняли яркое видео с ночными новогодними огнями машины с высоты птичьего полета под украинскую версию Jingle Bells

Полицейские сняли яркое видео с ночными новогодними огнями машины с высоты птичьего полета под украинскую версию Jingle Bells

Полиция сняла яркое новогоднее видеопоздравление с помощью дрона.

Видео было опубликовано на странице Патрульной полиции Луганской области на странице в Facebook.

В качестве музыкального сопровождения была использована украинская версия всемирно известной новогодней песни Jingle Bells – "Дзвоники дзвенять".

На видео полицейские машины сияют, словно новогодние гирлянды, и едут по ночным дорогам во время зимнего снегопада.

19 декабря каждый район Киева открыл свою главную елку.




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