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Полицейские сняли яркое видео с ночными новогодними огнями машины с высоты птичьего полета под украинскую версию Jingle Bells Полиция сняла яркое новогоднее видеопоздравление с помощью дрона. Видео было опубликовано на странице Патрульной полиции Луганской области на странице в Facebook. В качестве музыкального сопровождения была использована украинская версия всемирно известной новогодней песни Jingle Bells – "Дзвоники дзвенять". На видео полицейские машины сияют, словно новогодние гирлянды, и едут по ночным дорогам во время зимнего снегопада. 19 декабря каждый район Киева открыл свою главную елку.

golos.ua

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