Житель Якутии вылепил из навоза символ 2018 года

Ранее он вылепил из того же материала змею, коз, обезьян и петуха.

Житель Якутии Михаил Боппосов создал из навоза символ 2018 года - собачью упряжку.

Об этом сообщает местное издание News.Ykt.Ru.

Боппосов отметил, что внутреннее убранство урасы (якутского шалаша - ред.), расположенной рядом с упряжкой, тоже из навоза. Композиция находится в центре села.

Фото: news.ykt.ru

Издание отмечает, что Боппосов получил известность благодаря своему увлечению – лепке из навоза символов наступающего года. Он уже лепил змею, коз, обезьян и петуха.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)
В Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийствВ Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийств
Даша Астафьева повысила градус в зале суда во время заседания по делу ее жениха Даша Астафьева повысила градус в зале суда во время заседания по делу ее жениха
Трагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туристаТрагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туриста
Во Львове ограбили детсад: вынесли телевизоры и компьютерную техникуВо Львове ограбили детсад: вынесли телевизоры и компьютерную технику
Блок рекламы


Похожие новости
Киевские спасатели снялись для календаря на 2018 год (ФОТО)Киевские спасатели снялись для календаря на 2018 год (ФОТО)
Украинский фильм вошел в TOП-10 картин 2017 года в ИталииУкраинский фильм вошел в TOП-10 картин 2017 года в Италии
Названы самые ожидаемые сериалы 2018 годаНазваны самые ожидаемые сериалы 2018 года
Житель Днепра нашел в мусоре ручной гранатомет (ВИДЕО)Житель Днепра нашел в мусоре ручной гранатомет (ВИДЕО)
Названы самые кассовые фильмы 2017 годаНазваны самые кассовые фильмы 2017 года
Биг-Бен зазвучит в честь Рождества и Нового годаБиг-Бен зазвучит в честь Рождества и Нового года
Молодой житель Лондона совершил дерзкий трюк перед движущимся поездом метро (ВИДЕО)Молодой житель Лондона совершил дерзкий трюк перед движущимся поездом метро (ВИДЕО)
Журнал Variety назвал самые провальные фильмы годаЖурнал Variety назвал самые провальные фильмы года
Названы самые ожидаемые фильмы 2018 годаНазваны самые ожидаемые фильмы 2018 года
Леди Гага два года будет выступать в Лас-ВегасеЛеди Гага два года будет выступать в Лас-Вегасе
Последние новости
Подгружаем последние новости