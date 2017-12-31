В Москве неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади
Неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД.
"Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся", — сказал дежурный офицер.
На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу.
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