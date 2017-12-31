В Москве неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади

Неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади.



Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД .

"Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся", — сказал дежурный офицер.

На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу.