В Москве неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади

В Москве неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади

Неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади. 

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД.

"Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся", — сказал дежурный офицер.

На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу.




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