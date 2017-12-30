Стрельба в Калифорнии: двое погибли, один человек ранен

Стрельба в Калифорнии: двое погибли, один человек ранен

В американском городе Лонг-Бич в Калифорнии произошла стрельба, в результате которой двое погибли, один человек получил ранения.

Об этом сообщает АВС News.

"Власти сообщают, что мужчина вошел в юридической фирмы в Южной Калифорнии, где он работал, и выстрелил в двух мужчин, прежде чем застрелить себя", - говорится в сообщении.

По словам мэра города, один человек выжил, пострадавшего отправили в больницу.

Отмечается, что полицейские не вступали в перестрелку со стрелком.

Полиция охарактеризовала инцидент как "насилие на рабочем месте".

Проводится расследование обстоятельств.




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