Стрельба в Калифорнии: двое погибли, один человек ранен
В американском городе Лонг-Бич в Калифорнии произошла стрельба, в результате которой двое погибли, один человек получил ранения.
Об этом
"Власти сообщают, что мужчина вошел в юридической фирмы в Южной Калифорнии, где он работал, и выстрелил в двух мужчин, прежде чем застрелить себя", - говорится в сообщении.
По словам мэра города, один человек выжил, пострадавшего отправили в больницу.
Отмечается, что полицейские не вступали в перестрелку со стрелком.
Полиция охарактеризовала инцидент как "насилие на рабочем месте".
Проводится расследование обстоятельств.
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