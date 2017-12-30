Американец стал звездой интернета, упав во время свадьбы (ВИДЕО)

Американец стал звездой интернета, упав во время свадьбы (ВИДЕО)

В сети набирает популярность видеоролик, на котором один из гостей на свадьбе неожиданно падает на пол во время проповеди священника.

Видеоролик под названием "я был на свадьбе и разбил себе лицо" собрал уже более 800 тысяч просмотров. Его автор рассказал пользователям Reddit, что на самом деле произошло во время церемонии.

"Пастор сказал, что выступит с быстрой 20-минутной проповедью, которая затянулась на 40 с лишним минут. У меня был ужасный завтрак, плюс я почти не спал. Я сжал колени и вскоре после этого очнулся на полу", — написал он.

Автор ролика добавил, что получил довольно серьезные травмы: он сломал нос, сместил зуб и повредил челюсть. В конце видео его осматривают со словами "о нет!". В то время как многие пользователи Reddit и YouTube озаботились его здоровьем, некоторые поинтересовались реакцией невесты.

"А невеста уже убила тебя за то, что ты испортил ей день?", — спрашивает tywkeene. "Кто-нибудь обратил внимание на лицо невесты? Она выглядит такой раздраженной! И совсем не взволнованной! Или она в шоке", — пишет YancyAzul.

"Невеста из взволнованной превратилась в разъяренную быстрее, чем чувак достиг пола", — пишет tedwilson79.


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