Альпинистам запретили подниматься на Эверест в одиночку

Так власти Непала пытаются предупредить несчастные случаи.

Альпинистам запретили подниматься на Эверест в одиночку

Власти Непала запретили альпинистам в одиночку подниматься в горы, в том числе на Эверест. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Так, отмечено, что Кабинет министров Непала пересмотрел правила альпинизма в Гималаях с целью уменьшить количество несчастных случаев.

"Эти изменения запрещают проведение самостоятельных экспедиций, которые ранее были разрешены", - сообщил секретарь министерства культуры, туризма и гражданской авиации страны Махешвор Неупане.

По словам Неупане, закон ввели для того, чтобы сделать альпинизм более безопасным и уменьшить смертность.

Напомним, ранее на Эвересте погибли трое альпинистов, один пропал без вести.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)
Даша Астафьева повысила градус в зале суда во время заседания по делу ее жениха Даша Астафьева повысила градус в зале суда во время заседания по делу ее жениха
Трагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туристаТрагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туриста
В Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийствВ Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийств
Во Львове ограбили детсад: вынесли телевизоры и компьютерную техникуВо Львове ограбили детсад: вынесли телевизоры и компьютерную технику
Блок рекламы


Похожие новости
Туркам официально запретили красить волосы в черный цветТуркам официально запретили красить волосы в черный цвет
В одном из районов Киева запретили ярмарки: введен карантин из-за бешенстваВ одном из районов Киева запретили ярмарки: введен карантин из-за бешенства
В Киеве владелец Mitsubishi в одиночку задержал грабителя-рецидивиста В Киеве владелец Mitsubishi в одиночку задержал грабителя-рецидивиста
Осужденным запретили посещать соцсети и порносайтыОсужденным запретили посещать соцсети и порносайты
Власти Киева запретили выгуливать собак и котов возле школ, детсадов и больницВласти Киева запретили выгуливать собак и котов возле школ, детсадов и больниц
Во Франции запретили "фотошопить" моделейВо Франции запретили "фотошопить" моделей
Не привитых от кори детей запретили пускать в садики и школы в трех областяхНе привитых от кори детей запретили пускать в садики и школы в трех областях
В Львове педагогам запретили собирать наличные деньги с родителей и школьниковВ Львове педагогам запретили собирать наличные деньги с родителей и школьников
В пяти городах Хорватии запретили прогулки в купальникахВ пяти городах Хорватии запретили прогулки в купальниках
Джастину Биберу запретили въезд в Китай из-за «плохого поведения»Джастину Биберу запретили въезд в Китай из-за «плохого поведения»
Последние новости
Подгружаем последние новости