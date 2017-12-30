Альпинистам запретили подниматься на Эверест в одиночку
Так власти Непала пытаются предупредить несчастные случаи.
Власти Непала запретили альпинистам в одиночку подниматься в горы, в том числе на Эверест. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Так, отмечено, что Кабинет министров Непала пересмотрел правила альпинизма в Гималаях с целью уменьшить количество несчастных случаев.
"Эти изменения запрещают проведение самостоятельных экспедиций, которые ранее были разрешены", - сообщил секретарь министерства культуры, туризма и гражданской авиации страны Махешвор Неупане.
По словам Неупане, закон ввели для того, чтобы сделать альпинизм более безопасным и уменьшить смертность.
Напомним, ранее на Эвересте погибли трое альпинистов, один пропал без вести.
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30.12.2017 13:35