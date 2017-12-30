В Калифорнии мужчина расстрелял коллег, а затем застрелился сам

Нападавший работал в юридической фирме.

В американском городе Лонг-Бич в Калифорнии произошла перестрелка, в результате которой двое погибли, один человек получил ранения. Об этом сообщает ABC News.

Фото: abcnews.go.com

"Власти рассказали, что человек вошел в юридическую фирму в Южной Калифорнии, где он работал, и выстрелил в двух мужчин, прежде чем застрелить себя", - говорится в сообщении.

Фото: http://abcnews.go.com

По словам мэра города, один человек выжил, пострадавшего отправили в больницу. Отмечается, что полицейские в перестрелку со стрелком не вступали.

Полиция охарактеризовала инцидент как "насилие на рабочем месте". Проводится расследование всех обстоятельств.

Фото: http://abcnews.go.com