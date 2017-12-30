Соцработник применил оружие против агрессивного отца ребенка во Львове (ВИДЕО)

Соцработник применил оружие против агрессивного отца ребенка во Львове (ВИДЕО)

Во Львове социальный работник применил оружие против отца, который не хотел возвращать четырехлетнего сына в приют.

Об этом сообщает ТСН.

По словам соцработника, отец ребенка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал его бить из-за чего и пришлось использовать травматический пистолет.

По словам отца, он не никого не бил и только хотел уговорить соцработника оставить ребенка на выходные. Соцработник выстрелил ему резиновыми пулями в ногу, живот и пах. Отец ребенка с легкими травмами был госпитализирован.

По словам матери ребенка, соцработник использовал оружие в целях самообороны.

Глава соцслужбы рассказал журналистам, что это первый случай, когда его подчиненные использовали на работе оружие. По его словам, отец мальчика ударил соцработника головой в голову.

В полиции подтверждают, что у соцработника есть разрешение на травматическое оружие и использовал он его для самообороны.




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