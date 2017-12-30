Соцработник применил оружие против агрессивного отца ребенка во Львове (ВИДЕО)
Во Львове социальный работник применил оружие против отца, который не хотел возвращать четырехлетнего сына в приют.
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По словам соцработника, отец ребенка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал его бить из-за чего и пришлось использовать травматический пистолет.
По словам отца, он не никого не бил и только хотел уговорить соцработника оставить ребенка на выходные. Соцработник выстрелил ему резиновыми пулями в ногу, живот и пах. Отец ребенка с легкими травмами был госпитализирован.
По словам матери ребенка, соцработник использовал оружие в целях самообороны.
Глава соцслужбы рассказал журналистам, что это первый случай, когда его подчиненные использовали на работе оружие. По его словам, отец мальчика ударил соцработника головой в голову.
В полиции подтверждают, что у соцработника есть разрешение на травматическое оружие и использовал он его для самообороны.
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Общество
30.12.2017 13:35