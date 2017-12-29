В Одессе бандиты на BMW X5 похитили женщину

В Одессе бандиты на BMW X5 похитили женщину (ФОТО)

В Одессе полиция задержала четырех одесситов и жителя области, которые похитили женщину и ее знакомого и требовали деньги за освобождение.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции, о факт похищения женщины в подъезде на улице Маршала Говорова сообщили сначала случайные очевидцы, а затем и сама потерпевшая.

Вычислив по мобильной связи местоположение бандитов и их заложницы, полицейские провели спецоперацию и задержали всю банду у дома пострадавшей, куда те вернулись за деньгами.

У бандитов изъяли травмат, учебную гранату, спецсредства и средства связи.

Напомним, в Киеве 26 декабря неизвестные затолкали в микроавтобус и увезли роSSийского специалиста в области технологий блокчейн и криптовалют Павла Лернера.

Сегодня поступила информация о том, что специалиста нашли.




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