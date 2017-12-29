Похищенного роSSийского специалиста по криптовалютам нашли в Киеве - СМИ

РоSSийского IT-специалиста Павла Лернера, похищенного в Киеве 26 декабря, освободили.

Об этом "Стране" сообщили источники в Национальной полиции.

"Его освободили сами похитители. Выбросили на трассе", - рассказали нам полицейские.

По их данным, Лернера, 26 декабря похищали шесть человек с автоматами. На улице Степана Бандеры в Киеве его запихнули в бус с крадеными номерами.

Сам потерпевший на контакт не выходит - видимо, выполняет инструкции следствия.

Напомним, 26 декабря в украинской столице пропал 40-летний гражданин РоSSии, имеющий вид на жительство в Польше - специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер.