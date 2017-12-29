Похищенного роSSийского специалиста по криптовалютам нашли в Киеве - СМИ
РоSSийского IT-специалиста Павла Лернера, похищенного в Киеве 26 декабря, освободили.
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"Его освободили сами похитители. Выбросили на трассе", - рассказали нам полицейские.
По их данным, Лернера, 26 декабря похищали шесть человек с автоматами. На улице Степана Бандеры в Киеве его запихнули в бус с крадеными номерами.
Сам потерпевший на контакт не выходит - видимо, выполняет инструкции следствия.
Напомним, 26 декабря в украинской столице пропал 40-летний гражданин РоSSии, имеющий вид на жительство в Польше - специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер.
По информации СМИ, Лернер перестал выходить на связь в районе обеда. Вместе с этим, лишь поздно вечером вторника с заявлением о похищении айтишника в Оболонское райуправление полиции обратились его знакомые.
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Общество
29.12.2017 21:46