Во Львове ограбили детсад: вынесли телевизоры и компьютерную технику

Во Львове ограбили детсад: вынесли телевизоры и компьютерную технику

Во Львове не улице Семьи Крушельницких произошло ограбление детского дошкольного заведения.

Об этом рассказала заведующая детского сада №45 Наталья Шергина, сообщает ZAXID.net.

«Сломали двое пластиковых окон первого этажа не с освещенной улицы, а с внутренней стороны, там, где домов нет. Разбросали документы, тумбочки, уничтожили замки, двери», - рассказала женщина.

По ее словам, воры проникли в здание утром. Это случилось тогда, когда сторож ходил на обход. Когда она пришла, то заметила сломанные окна и следы.

В итоге грабители вынесли маленькие телевизоры с музыкальными центрами, два процессора, а также ноутбук воспитательницы.

Из-за работы в садике сотрудников полиции родителей просят по возможности забрать детей домой.

Напомним, что ранее в Киеве на территории детского сада произошел взрыв.




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