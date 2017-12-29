Во Львове ограбили детсад: вынесли телевизоры и компьютерную технику
Во Львове не улице Семьи Крушельницких произошло ограбление детского дошкольного заведения.
Об этом рассказала заведующая детского сада №45 Наталья Шергина, сообщает
«Сломали двое пластиковых окон первого этажа не с освещенной улицы, а с внутренней стороны, там, где домов нет. Разбросали документы, тумбочки, уничтожили замки, двери», - рассказала женщина.
По ее словам, воры проникли в здание утром. Это случилось тогда, когда сторож ходил на обход. Когда она пришла, то заметила сломанные окна и следы.
В итоге грабители вынесли маленькие телевизоры с музыкальными центрами, два процессора, а также ноутбук воспитательницы.
Из-за работы в садике сотрудников полиции родителей просят по возможности забрать детей домой.
Напомним, что ранее в Киеве на территории детского сада произошел взрыв.
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29.12.2017 11:49