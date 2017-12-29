Во Львове ограбили детсад: вынесли телевизоры и компьютерную технику

Во Львове не улице Семьи Крушельницких произошло ограбление детского дошкольного заведения.

Об этом рассказала заведующая детского сада №45 Наталья Шергина, сообщает ZAXID.net .

«Сломали двое пластиковых окон первого этажа не с освещенной улицы, а с внутренней стороны, там, где домов нет. Разбросали документы, тумбочки, уничтожили замки, двери», - рассказала женщина.

По ее словам, воры проникли в здание утром. Это случилось тогда, когда сторож ходил на обход. Когда она пришла, то заметила сломанные окна и следы.

В итоге грабители вынесли маленькие телевизоры с музыкальными центрами, два процессора, а также ноутбук воспитательницы.

Из-за работы в садике сотрудников полиции родителей просят по возможности забрать детей домой.