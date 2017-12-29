Украинский фильм вошел в TOП-10 картин 2017 года в Италии

Украинский фильм вошел в TOП-10 картин 2017 года в Италии

По версии итальянской газеты La Repubblica, украино-итальянский фильм "IZI" режиссера Андреа Маньяни вошел в TOП-10 картин 2017 года в Италии.

Об этом сообщает пресс-служба  Государственного агентства по вопросам кино.

Главную роль в фильме исполнил молодой итальянский актер Никола Ночелла, а одну из второстепенных - актриса Барбара Буше. Заметную роль сыграл также украинский актер Остап Ступка, добавили в Госкино.

Эта первая официальная совместная работа Украины с Италией была создана компанией FRESH PRODUCTION GROUP при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и министерства культуры Италии.

Фильм был официально отобран в конкурс международных кинофестивалей в Локарно, Швейцария, где Ночеллу наградили премией независимых швейцарских критиков Boccalino d'Oro как лучшего актера.

Также "IZI" получил Гран-при 35-th Annecy Cinéma Italien - крупнейшего фестиваля итальянского кино за пределами Италии. Вместе с наградой, лауреаты Гран-при фестиваля обязательно попадают в широкий прокат во Франции.

Далее были награды за лучший дебютный фильм в конкурсе Fabrique du Cinema (премия аналитического журнала итальянской киноиндустрии) и приз от молодого жюри на юбилейном 40-м Фестивале итальянского кино в Вильре, Франция.

Лента участвовала в конкурсной программе Бельгийского кинофестиваля в Остенде и Хельсинкского международного кинофестиваля.

В августе 2017 года "IZI" вышел в широкий прокат в Италии, а 14-го сентября - в Украине.




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