На Харьковщине грабители с битами и молотками отобрали 30 тысяч долларов (ВИДЕО)
В Харькове неизвестные напали на автомобиль Ford, водитель которого имел при себе большую сумму денег.
Об этом сообщает
"В районе поселка Жуковского, трое в масках на автомобиле Audi на литовских номерах, подрезали Ford. После, нападавшие вытащили из машины водителя и начали его избивать битами и молотками. У одного из нападавших было при себе оружие", — говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадали и пассажиры Ford, одного из них доставили в больницу с травмами.
Из машины были украдена сумма денег в размере 30 тысяч долларов.
Ранее полиция в Запорожской области задержали 30-летнего подозреваемого в совершении тяжких преступлений на территории Бердянска и Мелитополя. Он грабил ломбарды, угрожая кассирам муляжом взрывного устройства.
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