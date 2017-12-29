На Харьковщине грабители с битами и молотками отобрали 30 тысяч долларов (ВИДЕО)

На Харьковщине грабители с битами и молотками отобрали 30 тысяч долларов (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове неизвестные напали на автомобиль Ford, водитель которого имел при себе большую сумму денег.

Об этом сообщает РИА Новости Украина.

"В районе поселка Жуковского, трое в масках на автомобиле Audi на литовских номерах, подрезали Ford. После, нападавшие вытащили из машины водителя и начали его избивать битами и молотками. У одного из нападавших было при себе оружие", — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадали и пассажиры Ford, одного из них доставили в больницу с травмами.

Из машины были украдена сумма денег в размере 30 тысяч долларов.

Ранее полиция в Запорожской области задержали 30-летнего подозреваемого в совершении тяжких преступлений на территории Бердянска и Мелитополя. Он грабил ломбарды, угрожая кассирам муляжом взрывного устройства. 




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