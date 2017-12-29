17-летнего "менялу", укравшего 3,9 млн грн, отправили под суд

Парень выполнял роль продавца в псевдообменке.

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Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего юноши, который вместе с сообщниками под видом обмена валют незаконно завладел средствами граждан на сумму 3 млн 876 тыс. гривен.

Как сообщает столичная прокуратура, в июле 17-летний уроженец Черниговской области, приехав в столицу, вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной, направленный на незаконное завладение иностранной валютой граждан.

Мужчина размещал объявления в сети Интернет об обмене иностранной валюты по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной - снимали помещения под пункт обмена валют, которое обязательно оснащали запасным выходом.

После того как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, который выполнял роль продавца, он исчезал из помещения.

"В ходе досудебного расследования удалось установить причастность преступников к совершению четырех таких эпизодов, в результате которых они незаконно завладели средствами граждан на сумму 3 млн 876 тыс. гривен", - сказано в сообщении.

Обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины относительно 17-летнего парня направлен в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу. За совершенное подростку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы в отношении двух сообщников несовершеннолетнего выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором еще продолжается.