17-летнего "менялу", укравшего 3,9 млн грн, отправили под суд

Парень выполнял роль продавца в псевдообменке.

17-летнего
Архив

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего юноши, который вместе с сообщниками под видом обмена валют незаконно завладел средствами граждан на сумму 3 млн 876 тыс. гривен.

Как сообщает столичная прокуратура, в июле 17-летний уроженец Черниговской области, приехав в столицу, вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной, направленный на незаконное завладение иностранной валютой граждан.

Мужчина размещал объявления в сети Интернет об обмене иностранной валюты по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной - снимали помещения под пункт обмена валют, которое обязательно оснащали запасным выходом.

После того как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, который выполнял роль продавца, он исчезал из помещения.

"В ходе досудебного расследования удалось установить причастность преступников к совершению четырех таких эпизодов, в результате которых они незаконно завладели средствами граждан на сумму 3 млн 876 тыс. гривен", - сказано в сообщении.

Обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины относительно 17-летнего парня направлен в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу. За совершенное подростку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы в отношении двух сообщников несовершеннолетнего выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором еще продолжается.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)
Трагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туристаТрагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туриста
В Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийствВ Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийств
В Копенгагене наркодилер с «товаром» по ошибке сел в машину полицииВ Копенгагене наркодилер с «товаром» по ошибке сел в машину полиции
ДТП в Харькове: приговор Зайцевой могут значительно смягчить - СМИДТП в Харькове: приговор Зайцевой могут значительно смягчить - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Осужденного "торнадовца" отправили под суд за убийство арестанта в Лукьяновском СИЗООсужденного "торнадовца" отправили под суд за убийство арестанта в Лукьяновском СИЗО
Директора одесского лагеря "Виктория" снова отправили в СИЗОДиректора одесского лагеря "Виктория" снова отправили в СИЗО
Продавщицу с львовского базара отправили под суд за массовое отравление рыбойПродавщицу с львовского базара отправили под суд за массовое отравление рыбой
Женщину, которая пыталась похитить ребенка в Сумах, отправили в психбольницуЖенщину, которая пыталась похитить ребенка в Сумах, отправили в психбольницу
"Шоколадного" грабителя банков отправили под суд"Шоколадного" грабителя банков отправили под суд
Директора лагеря "Виктория" отправили в СИЗОДиректора лагеря "Виктория" отправили в СИЗО
Полицейского, укравшего ноутбук в Соломенском суде после пожара, освободили от наказанияПолицейского, укравшего ноутбук в Соломенском суде после пожара, освободили от наказания
Экс-сотрудники "Грифона" в Харькове приговорены к 3 годам тюрьмы за избиение покупателя, укравшего презервативыЭкс-сотрудники "Грифона" в Харькове приговорены к 3 годам тюрьмы за избиение покупателя, укравшего презервативы
Пранкера Седюка отправили в СИЗО после выходки на сцене «Евровидения» - АваковПранкера Седюка отправили в СИЗО после выходки на сцене «Евровидения» - Аваков
«Мстителей 3» отправили в Хогвартс«Мстителей 3» отправили в Хогвартс
Последние новости
Подгружаем последние новости