В США умерла актриса Роуз Мари

В США умерла актриса Роуз Мари

В США в возрасте 94 лет умерла актриса Роуз Мари, которая снялась во многих сериалах и трижды была номинирована на "Эмми".

Об этом говорится в официальном аккаунте актрисы в Twitter.

"С разбитым сердцем сообщаем ужасно грустную новость, что наша любимая Роуз Мари ушла из жизни сегодня днем", - говорится в сообщении.

Актриса получила известность благодаря роли в ситкоме "Шоу Дика Ван Дайка", Она снималась в сериалах "Спецназ", "Ремингтон Стил" и "Шоу Дорис Дэй".

Такжде она регулярно выступала в качестве певицы в водевилях, вела собственное шоу на радио, появилась во многих кинофильмах студии Paramount.

Напомним, что ранее в США скончалась актриса и певица Делла Риз.




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