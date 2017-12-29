В США умерла актриса Роуз Мари

В США в возрасте 94 лет умерла актриса Роуз Мари, которая снялась во многих сериалах и трижды была номинирована на "Эмми".

Об этом говорится в официальном аккаунте актрисы в Twitter .

"С разбитым сердцем сообщаем ужасно грустную новость, что наша любимая Роуз Мари ушла из жизни сегодня днем", - говорится в сообщении.

Актриса получила известность благодаря роли в ситкоме "Шоу Дика Ван Дайка", Она снималась в сериалах "Спецназ", "Ремингтон Стил" и "Шоу Дорис Дэй".

Такжде она регулярно выступала в качестве певицы в водевилях, вела собственное шоу на радио, появилась во многих кинофильмах студии Paramount.