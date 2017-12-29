В Мелитополе парень решил взобраться на верхушку главной елки города

В сети появилось фото жителя Мелитополя, который взобрался на верхушку главной елки города.

Об этом сообщает РИА Новости Украина .

Парень шокировал не только своих подписчиков, но и, как оказалось, жителей и гостей целого города.

Молодой человек взобрался на главную елку города, почти что до самой верхушки, где его и запечатлели. Выходка парня, какой бы безумной не была, оказалась весьма безопасной, и он нисколько не пострадал во время совершения своего "подвига".

Напомним, в Милане беженец взобрался на городскую елку и попытался снять крест.