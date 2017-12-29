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На школьном утреннике в Казахстане внезапно загорелась новогодняя елка (ВИДЕО) В Казахстане на школьном утреннике загорелась новогодняя елка. Инцидент произошел в поселке Сарыозек Алматинской области. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Сотрудники ДЧС Алматинской области сообщили, что пожар начался из-за короткого замыкания сети. "Пожар в спортзале школы был локализован в 15.25 и ликвидирован в 15.28. Площадь пожара составила два квадратных метра", - рассказал официальный представитель ДЧС Алматинской области. Эвакуацию людей во время возгорания провели педагоги. Напомним, од вечер 25 декабря в Казахстане загорелась главная праздничная елка Астаны. Спасатели боролись с пламенем полтора часа. Обошлось без пострадавших.

golos.ua

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