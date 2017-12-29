На школьном утреннике в Казахстане внезапно загорелась новогодняя елка (ВИДЕО)

На школьном утреннике в Казахстане внезапно загорелась новогодняя елка (ВИДЕО)

В Казахстане на школьном утреннике загорелась новогодняя елка. Инцидент произошел в поселке Сарыозек Алматинской области.

Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Сотрудники ДЧС Алматинской области сообщили, что пожар начался из-за короткого замыкания сети. 

"Пожар в спортзале школы был локализован в 15.25 и ликвидирован в 15.28. Площадь пожара составила два квадратных метра", - рассказал официальный представитель ДЧС Алматинской области.  Эвакуацию людей во время возгорания провели педагоги.

Напомним, од вечер 25 декабря в Казахстане загорелась главная праздничная елка Астаны.

Спасатели боролись с пламенем полтора часа. Обошлось без пострадавших.




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