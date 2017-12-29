В Италии тело киевлянки нашли в обрыве, в убийстве подозревают любовника

В горах итальянской провинции Тревизо с многочисленными синяками и царапинами нашли тело погибшей украинки.

Об этом сообщает ТСН. Ранок .

Переводчица из Киева София Мельник исчезла в прошлом месяце. Мужчина, с которым София жила в Италии, наложил на себя руки.

Следователи подозревают, что он убил женщину из ревности, а затем убил и себя. На теле погибшей - многочисленные синяки и царапины.

Полицейские предполагают, что погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили в обрыв, а травмы она могла получить во время падения.

Напомним, в октябре в Италии нашли повешенной 19-летнюю украинку Марию Искру.