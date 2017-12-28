Три школьника в Харьковской области обстреляли рейсовый автобус из пневматической винтовки
Задержанным больше 14 лет, поэтому их привлекают к уголовной ответственности.
Волчанский отдел полиции установил трех подростков, которые 3 декабря обстреляли рейсовый автобус на дороге Харьков - Волчанск из пневматического оружия.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Подозреваемые - несовершеннолетние юноши 2001 и 2002 годов рождения, которые учатся в 9 классе.
Они рассказали, что нашли пневматическую винтовку в лесу и решили ее испытать.
Сначала стреляли по деревьям неподалеку от трассы, а потом решили испытать оружие на автомобилях. Они перекрыли дорогу возле села Бугаевка бревном, и когда на дороге остановился автобус, начали стрелять.
В автобусе находилось 12 пассажиров.
Инцидент расследуют по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. Подросткам сообщили о подозрении, но меру пресечения не избирали.
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28.12.2017 19:41