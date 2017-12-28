Из берлинской тюрьмы сбежали 4 заключенных

По информации СМИ, беглецам удалось выбраться через вентиляционные щели в котельной.

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Четверо заключенных совершили побег из тюрьмы Плетцензее в германской столице Берлине.

Об этом в четверг пишет Berliner Zeitung.

"Четверо заключенных смогли вырваться из тюрьмы на Фридрих Ольбрихт", - говорится в сообщении.

По информации СМИ , беглецам, очевидно, удалось выбраться через вентиляционные щели в котельной.

Побег произошел в то время, когда заключенные находились в помещении автомастерской на территории колонии.

Полиция и руководство пенитенциарного учреждения не уточняют, за какие преступления были осуждены беглецы. За помощью к населению правоохранители также не обращались.

В мужской тюрьме Плетцензее, действующей с 1868 года, сейчас находится 362 осужденных. Всего она может вместить 577.

Напомним, ранее в декабре полицейский, подозреваемый в грабежах на киевском вокзале, сбежал из-под домашнего ареста.