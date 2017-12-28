Из берлинской тюрьмы сбежали 4 заключенных
По информации СМИ, беглецам удалось выбраться через вентиляционные щели в котельной.
Четверо заключенных совершили побег из тюрьмы Плетцензее в германской столице Берлине.
Об этом в четверг пишет Berliner Zeitung.
"Четверо заключенных смогли вырваться из тюрьмы на Фридрих Ольбрихт", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, беглецам, очевидно, удалось выбраться через вентиляционные щели в котельной.
Побег произошел в то время, когда заключенные находились в помещении автомастерской на территории колонии.
Полиция и руководство пенитенциарного учреждения не уточняют, за какие преступления были осуждены беглецы. За помощью к населению правоохранители также не обращались.
В мужской тюрьме Плетцензее, действующей с 1868 года, сейчас находится 362 осужденных. Всего она может вместить 577.
Напомним, ранее в декабре полицейский, подозреваемый в грабежах на киевском вокзале, сбежал из-под домашнего ареста.
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28.12.2017 14:22