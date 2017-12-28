В Киеве грабитель ранил ножом продавщицу продуктового магазина

Пострадавшую госпитализировали.

В Киеве грабитель ранил ножом продавщицу продуктового магазина
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Фото: rus.delfi.ee

В среду, 27 декабря, около 18:30 на улице Мукачевской в Киеве мужчина ограбил продуктовый магазин, ранив ножом женщину - продавца.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Фейсбуке.

По предварительной информации, мужчина около 40-45 лет, напал с ножом на женщину и нанес ей большое количество ударов руками и ножом.

Женщина защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения, грабитель забрал деньги и скрылся.

Пострадавшую госпитализировали.

Напомним, 7 декабря во время нападения на магазин были убиты двое продавцов - 20-летняя жительница Борислава и 27-летний житель Дрогобыча.


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