На школьной дискотеке в Кыргызстане 110 человек отравились газом

После получения помощи в больнице остался лишь один школьник.

На школьной дискотеке в Кыргызстане 110 человек отравились газом
Фото: trezviymir.ru

На школьной дискотеке в селе Кегеты Чуйской области (Кыргызстан) 110 человек отравились выхлопным газом генератора.

Об этом сообщает Knews.kg со ссылкой на Минздрав республики.

В местной школе во время проведения новогодней елки отключили свет, и руководство было вынуждено включить генератор.

"Угарным газом отравились 110 человек. Все пострадавшие были доставлены в Чуйскую территориальную больницу. Из них 72 получили амбулаторную помощь, 38 человек госпитализированы. 6 учеников разместили в реанимации, но 5 из них с удовлетворительным состоянием были выписаны домой. И только один школьник остался в больнице, но его состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказали в Минздраве Кыргызстана.

Напомним,в ноябре прошлого года из-за утечки газа на пивоварне Carlsberg погиб человек, десятки пострадали.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Корпоратив по-китайски: Босс заставил служащих выполнить «овацию из пощечин»Корпоратив по-китайски: Босс заставил служащих выполнить «овацию из пощечин»
Под Киевом полиция остановила авто с обогащенным ураномПод Киевом полиция остановила авто с обогащенным ураном
Трагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туристаТрагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туриста
Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)
В Швеции по новому закону перед сексом мужчина должен получить согласие от женщиныВ Швеции по новому закону перед сексом мужчина должен получить согласие от женщины
Блок рекламы


Похожие новости
В Доминикане 12 человек погибли от отравления поддельным ромомВ Доминикане 12 человек погибли от отравления поддельным ромом
На Кубе в результате взрыва фейерверков пострадали 39 человекНа Кубе в результате взрыва фейерверков пострадали 39 человек
Число жертв шторма на Филиппинах возросло до 240 человекЧисло жертв шторма на Филиппинах возросло до 240 человек
Во Вьетнаме из-за тайфуна «Тембин» эвакуировали более 650 тысяч человекВо Вьетнаме из-за тайфуна «Тембин» эвакуировали более 650 тысяч человек
В общежитии Запорожья произошел взрыв гранаты, погибли два человека (ФОТО)В общежитии Запорожья произошел взрыв гранаты, погибли два человека (ФОТО)
При взрыве в Неаполе погиб человекПри взрыве в Неаполе погиб человек
18 человек погибло при масштабном пожаре в южнокорейском фитнес-клубе (ВИДЕО)18 человек погибло при масштабном пожаре в южнокорейском фитнес-клубе (ВИДЕО)
Крушение поезда в США: 6 человек погибли, около 90 госпитализированыКрушение поезда в США: 6 человек погибли, около 90 госпитализированы
В Индии при пожаре в кондитерской погибли 12 человекВ Индии при пожаре в кондитерской погибли 12 человек
Из-за паводка на Закарпатье эвакуировали 146 человекИз-за паводка на Закарпатье эвакуировали 146 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости