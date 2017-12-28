На школьной дискотеке в Кыргызстане 110 человек отравились газом
После получения помощи в больнице остался лишь один школьник.
На школьной дискотеке в селе Кегеты Чуйской области (Кыргызстан) 110 человек отравились выхлопным газом генератора.
Об этом сообщает Knews.kg со ссылкой на Минздрав республики.
В местной школе во время проведения новогодней елки отключили свет, и руководство было вынуждено включить генератор.
"Угарным газом отравились 110 человек. Все пострадавшие были доставлены в Чуйскую территориальную больницу. Из них 72 получили амбулаторную помощь, 38 человек госпитализированы. 6 учеников разместили в реанимации, но 5 из них с удовлетворительным состоянием были выписаны домой. И только один школьник остался в больнице, но его состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказали в Минздраве Кыргызстана.
Напомним,в ноябре прошлого года из-за утечки газа на пивоварне Carlsberg погиб человек, десятки пострадали.
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28.12.2017 14:18