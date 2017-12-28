В Одессе на улице похитили женщину

Правоохранители задержали в Одессе преступную группировку, которая похитила человека.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, происшествие случилось вечером в Приморском районе города. В полицию поступило сообщение, что неизвестные похитили женщину прямо у ее дома на улице Маршала Говорова и увезли на автомобиле BMW X5.

В 18:20 в городе ввели план «Перехват», а в 19:30 злоумышленников удалось задержать.

По предварительным данным, похитители планировали требовать за нее выкуп.