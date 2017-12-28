В Одессе на улице похитили женщину
Правоохранители задержали в Одессе преступную группировку, которая похитила человека.
Об этом на своей странице в «Facebook» написал советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.
По его словам, происшествие случилось вечером в Приморском районе города. В полицию поступило сообщение, что неизвестные похитили женщину прямо у ее дома на улице Маршала Говорова и увезли на автомобиле BMW X5.
В 18:20 в городе ввели план «Перехват», а в 19:30 злоумышленников удалось задержать.
По предварительным данным, похитители планировали требовать за нее выкуп.
Напомним, 26 декабря в украинской столице пропал 40-летний гражданин РоSSии, имеющий вид на жительство в Польше - специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер. Об этом информирует издание Страна со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Так, Лернер перестал выходить на связь в районе обеда. Вместе с этим, лишь поздно вечером вторника с заявлением о похищении айтишника в Оболонское райуправление полиции обратились его знакомые. Предварительная квалификация данного происшествия силовиками - похищение человека (ч.2 ст.146 УК Украины).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
28.12.2017 14:17
28.12.2017 14:19