Снегопад привел к масштабным перебоям с подачей электроэнергии в Великобритании

В результате сильного снегопада, который продолжается 28 декабря в Великобритании, возникли масштабные перебои с подачей электроэнергии по всей стране.

Об этом сообщает BBC .

Также водителей предупредили об угрозе возникновения гололеда в Северной Ирландии и Шотландии и о том, что на трассе A14 в графстве Нортгемптоншире образовалась многокилометровая пробка.

Сообщается, что из-за снегопада аэропорт "Станстед" за день дважды приостанавливал вылет и прибытие самолетов.

Напомним, 11 декабря в Бельгии из-за сильного снегопада, сменившего ночной дождь, установлен национальный рекорд пробок зимнего сезона – их протяженность превысила 900 км.