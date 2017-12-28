Снегопад привел к масштабным перебоям с подачей электроэнергии в Великобритании

Снегопад привел к масштабным перебоям с подачей электроэнергии в Великобритании

В результате сильного снегопада, который продолжается 28 декабря в Великобритании, возникли масштабные перебои с подачей электроэнергии по всей стране.

Об этом сообщает BBC.

Также водителей предупредили об угрозе возникновения гололеда в Северной Ирландии и Шотландии и о том, что на трассе A14 в графстве Нортгемптоншире образовалась многокилометровая пробка.

Сообщается, что из-за снегопада аэропорт "Станстед" за день дважды приостанавливал вылет и прибытие самолетов.

Напомним, 11 декабря в Бельгии из-за сильного снегопада, сменившего ночной дождь, установлен национальный рекорд пробок зимнего сезона – их протяженность превысила 900 км.

27 декабря на США обрушились снегопады.




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