Снегопад привел к масштабным перебоям с подачей электроэнергии в Великобритании
В результате сильного снегопада, который продолжается 28 декабря в Великобритании, возникли масштабные перебои с подачей электроэнергии по всей стране.
Об этом сообщает
Также водителей предупредили об угрозе возникновения гололеда в Северной Ирландии и Шотландии и о том, что на трассе A14 в графстве Нортгемптоншире образовалась многокилометровая пробка.
Сообщается, что из-за снегопада аэропорт "Станстед" за день дважды приостанавливал вылет и прибытие самолетов.
Напомним, 11 декабря в Бельгии из-за сильного снегопада, сменившего ночной дождь, установлен национальный рекорд пробок зимнего сезона – их протяженность превысила 900 км.
27 декабря на США обрушились снегопады.
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28.12.2017 03:02