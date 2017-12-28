В Доминикане 12 человек погибли от отравления поддельным ромом
Не менее 12 человек погибли в Доминиканской Республике в результате отравления поддельным ромом в провинции Элиас-Пинья.
Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения страны Альтаграсия Гусман.
По ее данным, ром был приобретен в соседнем Гаити и привезен в Доминикану. В продукции выявлено очень высокое содержание метанола. Всего пострадали 32 человека, из числа которых с 18 декабря скончались 12 человек, сообщает портал Noticias al Dia.
Гусман призвала население воздержаться от употребления алкоголя неизвестного происхождения. В связи с гибелью людей Министерство здравоохранения также объявило эпидемиологическую опасность, а специальная комиссия из сотрудников ведомства и правоохранительных органов сейчас пытается установить местонахождение оставшейся партии поддельного гаитянского рома.
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