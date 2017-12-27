Житель Днепра нашел в мусоре ручной гранатомет (ВИДЕО)
27 декабря около 11:30 в Днепре на улице Богатырской местный житель обнаружил на мусорке ручной гранатомет "РПГ-22".
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.
Отмечается, что на место обнаружения оружия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и взрывотехники. Боеприпас обследовали, вывезли на полигон и обезвредили. Сейчас оперативники выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей.
Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.