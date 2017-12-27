Житель Днепра нашел в мусоре ручной гранатомет (ВИДЕО)

27 декабря около 11:30 в Днепре на улице Богатырской местный житель обнаружил на мусорке ручной гранатомет "РПГ-22".

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что на место обнаружения оружия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и взрывотехники. Боеприпас обследовали, вывезли на полигон и обезвредили. Сейчас оперативники выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).