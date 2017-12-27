В Киеве похитили роSSийского специалиста по блокчейну и криптовалютам - СМИ
26 декабря в украинской столице пропал 40-летний гражданин РоSSии, имеющий вид на жительство в Польше - специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер.
Об этом информирует издание Страна со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его информации, Лернер перестал выходить на связь в районе обеда. Вместе с этим, лишь поздно вечером вторника с заявлением о похищении айтишника в Оболонское райуправление полиции обратились его знакомые.
Предварительная квалификация данного происшествия силовиками - похищение человека (ч.2 ст.146 УК Украины).
Со слов заявительницы по делу, Лернера похитили неподалеку от его места работы - офисного центра на улице Степана Бандеры (до переименования - Московский проспект). Программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, и увезли в неизвестном направлении.
В настоящее время проводится ряд следственных действия, отрабатываются все возможные версии случившегося.
Из информации, которая размещена на страницах Павла Лернера в соцсетях, следует - мужчина является уроженцем Курска, и занимался программированием.
В октябре 2014 года вместе с семьей он перебрался жить в Испанию. По информации знающих Лернера людей, в Украине этот специалист по IT вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.
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