Умер актер из «Звездных войн» Элфи Кертис

Умер актер из «Звездных войн» Элфи Кертис

Скончался британский актер Элфи Кертис, который исполнил в ленте Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда доктора Корнелиуса Эвазана. Артист умер на 88-м году жизни.

Об этом пишет comicbook.com.

В четвертой части саги герой Кертиса предстает с обезображенным лицом в небольшой сцене. Он рассказывает джедаю Люку Скайуокеру, что приговорен к смертной казни в 12 звездных системах.

Помимо съемок в "Звездных войнах" Элфи Кертис также известен по фильмам "Человек-слон" режиссера Дэвида Линча, сериалах "Чисто английское убийство" и "Утраченные империи".

Ранее сообщалось, что умер художник и дизайнер Боб Гивенс, создавший кролика Багза Банни.




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