Ученые выяснили самый благоприятный возраст для обучения

Голландские ученые выяснили, что активность участвующей в процессе обучения анатомической структуры головного мозга, полосатого тела, повышается в подростковом возрасте и коррелирует с высокими результатами обучения.

Результаты работы, опубликованной в журнале Nature Communications, могут указывать на эффективность обучения в подростковом возрасте.

Полосатое тело, билатеральная структура конечного мозга, участвует в работе дофаминергических (нейронных путей, отвечающих за производство дофамина) путей. Помимо работы двигательных функций человеческого организма, эта анатомическая структура также участвует в работе системы вознаграждения головного мозга. Активность вентральной части полосатого тела (также известной как прилежащее ядро) в ответ на денежное вознаграждение, как показывают исследования, выше у подростков в сравнении с детьми и взрослыми.

Другая, дорсолатеральная часть полосатого тела играет важную роль в процессе обучения; тем не менее, до сих пор неизвестно, как изменяется активность этой области в зависимости от возраста и как она влияет на процесс обучения. Авторы новой работы, Сабин Питерс (Sabine Peters) и Эвелин Крон (Eveline Crone) из Лейденского университета, провели долгосрочное фМРТ-исследование

В исследовании приняли участие 232 человека в возрасте (на момент начала) от 8 до 25 лет без неврологических заболеваний. В ходе эксперимента участникам показывали изображения объектов, каждый из которых необходимо было отнести в одну из трех ячеек при помощи нажатия на кнопки. После этого компьютер давал участнику ответ: в правильную ячейку отнесен объект или нет. С помощью этого участники учились связи между определенным объектом и соответствующей ему ячейкой.

Ученые проследили за активностью полосатого тела в процессе обучения и ее связи с эффективностью выполнения заданий. Они обнаружили, что лучшие результаты в процессе обучения (до 97 процентов точности) показывали люди в возрасте от 16 до 20 лет — а потом такая эффективность шла на спад. При этом активность полосатого тела также коррелировала (p < 0,001) с возрастом.

Таким образом, исследователи приходят к выводу, что повышенная активность полосатого тела до 20 лет, совместно с высокими показателями выполнения заданий, может указывать на то, что подростковый возраст является благоприятным периодом для обучения.

Совсем недавно американские ученые обнаружили, что способность соотносить награду за выполнение задачи и силы, которые на это потребуются, также коррелирует с возрастом и активно проявляется начиная с 17 лет.