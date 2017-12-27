В Одессе 9-летняя девочка получила перелом позвоночника в детском развлекательном комплексе

Ребенка госпитализировали.

В Одессе школьница получила перелом позвоночника в детском развлекательном комплексе.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области."Установлено, что вследствие падения с батута девятилетняя девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника. Ребенка госпитализировали", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, несчастный случай произошел еще 24 декабря в детском центре "Скай парк" на Люстдорфской дороге, 55.

Напомним, в 2013 году после прокурорских проверок в Украине запретили эксплуатацию 300 аттракционов.