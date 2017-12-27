В Запорожской области бешеный кот покусал хозяйку

В Запорожской области бешеный кот покусал хозяйку

26 декабря в Мелитополе кот с бешенством укусил свою хозяйку. Теперь ветеринары будут искать других бешеных котов.

Об этом пишет "МВ" со ссылкой на слова начальника Мелитопольской городской лечебницы ветеринарной медицины Ольги Угненко.

 «Случай бешенства зафиксирован на улице Белоусова. Тут молодую хозяйку укусил ее собственный кот. Хотя укус был не глубоким, но она прошла курс лечения, а материалы мы направили в Запорожье и вот получили подтверждение бешенству, теперь проводим все необходимые в таком случае меры. Завтра проведем подворовый обход на улице Белоусова с №49 по №152, а также на соседних улицах Лисконоженко (№1-№81) и Зои Космодемьянской (№1-86А). Будем проводить обязательную вакцинацию. В этой связи прошу всех хозяев предоставлять своих домашних животных для вакцинации, а собак не отпускать на ночь с цепи, чтоб они не бегали где попало. Если же где-то наши специалисты прошли мимо или не застали вас дома, то найдите возможность приехать к нам на ул. Ломоносова, № 101, для вакцинации своих питомцев», – сказала Ольга Угненко.

Напомним, бешеный кот покусал свою хозяйку в Житомирской области, об этом сообщают в управлении гражданской защиты населения Житомирской ОГА.

Как сообщается, случай произошел 11 ноября в с.Смолдирив Барановского района. Известно, что животное несколько раз укусило женщину за ногу и руку. После экспертиза подтвердила, что кот был болен бешенством.




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