Эмигрант из Африки украл крест с верхушки 15-метровой елки в Милане

Итальянская полиция задержала 21-летнего гражданина Гамбии, который взобрался на самую высокую елку в Милане и украл крест, который украшал ее вершину.

Об этом сообщило издание o2.pl , со ссылкой на итальянское агентство новостей ANSA.

Молодого человека, уроженца Гамбии, пытавшегося украсть крест, который украшал вершину 15-метровой елки на площади Дука д'Аоста, задержала полиция.

Когда полицейские спросили гамбийця о мотивах его поступка, он смог лишь показать пальцем на увенчанное крестом рождественское дерево и сказать: «оно не хорошо». Полиция передала задержанного миграционным службам для депортации из страны. Однако там оказалось, что мужчина имеет право постоянного пребывания в Италии в рамках программы охраны эмигрантов. В эмиграционной службе гамбиец начал «неадекватно себя вести» в связи с чем его отправили на психиатрическую экспертизу.