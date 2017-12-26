В Голосеевском районе Киева люди в масках ограбили пожилую пару
В Киеве полиция разыскивает разбойников, которые ворвались в частный дом.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в столице.
По информации, инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Около 22:00 в полицию обратился 68-летний киевлянин, который сообщил, что в его дом ворвались неизвестные люди в черной одежде и в масках. Правонарушители, угрожая физической расправой, связали мужчину и его жену скотчем, забрали деньги и скрылись.
По указанному адресу немедленно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции. Оперативники опросили потерпевшего и задокументировали событие.
По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Правонарушителям грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сообщалось, в Киеве неизвестные разбили ломом стеклянные двери и ограбили магазин верхней одежды на Крещатике.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
26.12.2017 17:18