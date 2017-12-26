Похищение 33 шуб в центре Киева: в полиции рассказали подробности

Похищение 33 шуб в центре Киева: в полиции рассказали подробности

В полиции Киева рассказали подробности утреннего ЧП в магазине верхней одежды. Известно, что злоумышленники похитили 33 шубы.

Напомним, во вторник в 7:20 утра в магазине верхней одежды на улице Крещатик сработала сигнализация. На место происшествия немедленно прибыла полиция охраны, увидела разбитое стекло двери магазина, однако злоумышленников уже не было.

Для документирования правонарушения прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая провела обзор, опросила владельца магазина, полицию охраны и возможных свидетелей.

Предварительно установлено, что трое неизвестных людей с помощью лома разбили стеклянные двери магазина, проникли внутрь и похитили 33 шубы.

Сведения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.




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