Полиция задержала подозреваемых в убийстве экс-директора "Укрспирта" Панкова
Им также вменяют ряд других нападений на бизнесменов в Киеве.
Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова, а также в ряде других покушений на бизнесменов в Киеве.
Об этом со сообщил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев,
"Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в городе Киеве", - сообщил он.
По словам Князева, установлена причастность пятерых задержанных к избиению бизнесмена 29 марта, взрыву около киевского вуза 1 мая, покушению на другого бизнесмена 23 июня на ул. Тургеневская.
Также задержанные подозреваются в убийстве Панкова. Глава Нацполиции отметил, что подозреваемый в организации покушения был задержан на территории соседнего государства.
Все задержанные арестованы без права внесения залога.
Напомним, 30 мая в Дарницком районе Киева неизвестный застрелил бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова, советника действующего директора госпредприятия.
Злоумышленник из автомобиля "Ауди" красного цвета сделал несколько выстрелов в Панкова и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. По горячим следам убийцу задержать не удалось, но позже в полиции заявили, что установили подозреваемого в убийстве.
В октябре сообщалось, что в убийстве подозревают защитников окружающей среды.
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26.12.2017 07:51