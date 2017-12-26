Полиция задержала подозреваемых в убийстве экс-директора "Укрспирта" Панкова

Им также вменяют ряд других нападений на бизнесменов в Киеве.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве экс-директора "Укрспирта" Панкова
Фото: Виталий Мирошниченко

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова, а также в ряде других покушений на бизнесменов в Киеве.

Об этом со сообщил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев,

"Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в городе Киеве", - сообщил он.

По словам Князева, установлена причастность пятерых задержанных к избиению бизнесмена 29 марта, взрыву около киевского вуза 1 мая, покушению на другого бизнесмена 23 июня на ул. Тургеневская.

Также задержанные подозреваются в убийстве Панкова. Глава Нацполиции отметил, что подозреваемый в организации покушения был задержан на территории соседнего государства.

Все задержанные арестованы без права внесения залога.

Напомним, 30 мая в Дарницком районе Киева неизвестный застрелил бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова, советника действующего директора госпредприятия.

Злоумышленник из автомобиля "Ауди" красного цвета сделал несколько выстрелов в Панкова и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. По горячим следам убийцу задержать не удалось, но позже в полиции заявили, что установили подозреваемого в убийстве.

В октябре сообщалось, что в убийстве подозревают защитников окружающей среды.


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