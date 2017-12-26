В центре Киева грабители разбили ломом двери магазина и вынесли 40 шуб
Полиция изучает видео с камер наблюдения.
На Крещатике в центре Киева утром неизвестные ограбили магазин верхней одежды, разбив ломом стеклянные двери.
Об этом сообщает "Информатор".
Сигнализация в магазине на Крещатике, 29 сработала в 07:20. Когда на место прибыли сотрудники полиции охраны, грабители уже успели скрыться.
Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. По словам хозяина магазина, пропали самые дорогие шубы. По предварительным подсчетам - 40 штук. Стоимость каждой от 40 до 60 тыс. гривен. Кассу не тронули.
На месте преступления обнаружили два лома. Над входом в магазин установлены камеры видеонаблюдения. Все обстоятельства дела будут выяснять следователи.
Напомним, киевлянин за три месяца трижды ограбил один и тот же пункт выдачи кредитов.
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