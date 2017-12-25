В Уфе учительница родила во время уроков и спрятала новорожденного в сумку

Младенец не выжил.

Фото: nr2ru.com

В столице Башкирии Уфе в понедельник учительница родила ребенка в школе и спрятала новорожденного в сумку. Младенец не выжил.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

"Бригада скорой помощи доставила в больницу учительницу с сильным кровотечением из школы, где она вела уроки. По прибытию в медучреждение женщина призналась врачам, что была на последнем сроке беременности и родила в школе мертвого ребенка. Тело младенца врачи обнаружили в ее сумке", - говорится в сообщении.

По словам источника агентства, женщина уже имеет троих детей, но по какой-то причине она не состояла на учете у гинеколога по четвертой беременности.

"Женщина утверждает, что ребенок родился мертвым. Специалистам предстоит выяснить, был ли плод мертвым при рождении, не было ли каких-то других сил воздействия на женщину, из-за которых плод мог умереть", - пояснил источник.

Как сообщалось, в Одесской области мать засунула новорожденного сына в морозильную камеру.