В Уфе учительница родила во время уроков и спрятала новорожденного в сумку
Младенец не выжил.
В столице Башкирии Уфе в понедельник учительница родила ребенка в школе и спрятала новорожденного в сумку. Младенец не выжил.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
"Бригада скорой помощи доставила в больницу учительницу с сильным кровотечением из школы, где она вела уроки. По прибытию в медучреждение женщина призналась врачам, что была на последнем сроке беременности и родила в школе мертвого ребенка. Тело младенца врачи обнаружили в ее сумке", - говорится в сообщении.
По словам источника агентства, женщина уже имеет троих детей, но по какой-то причине она не состояла на учете у гинеколога по четвертой беременности.
"Женщина утверждает, что ребенок родился мертвым. Специалистам предстоит выяснить, был ли плод мертвым при рождении, не было ли каких-то других сил воздействия на женщину, из-за которых плод мог умереть", - пояснил источник.
Как сообщалось, в Одесской области мать засунула новорожденного сына в морозильную камеру.
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Общество
25.12.2017 17:01