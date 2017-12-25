ДТП в Харькове: приговор Зайцевой могут значительно смягчить - СМИ

Суд по делу Елены Зайцевой, подозреваемой в гибели 11 пешеходов в Харькове, может принять приговор, учитывая смягчающие обстоятельства, о которых заявляет адвокат девушки Юлия Козырь.

Об этом сообщает ТСН .

"Речь идет о раскаянии подзащитной и добровольных компенсациях семьям погибших и пострадавших. Если суд примет это во внимание - приговор суда может быть более благосклонным, чего больше всего боятся семьи погибших", - говорится в сюжете.

Зайцева во время суда покаялась. "Никогда больше не сяду за руль. Я не хотела, чтобы так случилось. Я признаю свою вину. Я готова нести ответственность и готова понести наказание, которое даст мне суд", - сказала она.

Это раскаяние насторожило всех, кто следит за делом.

"Родственники тех, чьи жизни раздавила машина Зайцевой, сообщили, что раскаяние появилось сразу после того, как мать подозреваемой разослала пострадавшим по 50 тысяч гривень компенсации. Родители погибших вернули деньги после того, как чеки от благотворительных взносов следствие начало прилагать к материалам дела. После чистосердечного раскаяния они, по словам адвоката Зайцевой, могут стать добровольным возмещением ущерба. Это уже сразу две смягчающих обстоятельства, которые могут уменьшить количество лет приговора", - рассказывают журналисты.

Кроме того, адвокат Зайцевой Юлия Козырь сообщила, что день пребывания в СИЗО считается как день отбывания наказания после приговора. После того, как пройдет половина срока, Елену могут отпустить условно-досрочно.

Геннадий Дронов, которому тоже назначили почти 2 месяца пребывания в СИЗО , является участником резонансного ДТП. Он может разделить вину за смерти шестерых людей вместе с Зайцевой. В отличие от Лены он не признает вины и не согласен с решением суда - содержание под стражей. Апелляцию на этой неделе он проиграл и теперь должен сидеть в СИЗО .

"Появление еще одного виновного может означать размывание вины. Теоретически если вину за аварию поделить на двоих, то судья правомочен решить - может ли Зайцева сидеть меньше", - отмечается в сообщении.

21 декабря Апелляционный суд Харьковской области оставил под стражей водителя авто Touareg Геннадия Дронова - фигуранта дела о ДТП 18 октября, хотя его адвокат заявил, что мерой пресечения для Дронова мог бы стать круглосуточный домашний арест с возможностью для него общаться с врачами. 13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил арест для 49-летнего Дронова до 10 февраля 2018 года без права на залог.

13 декабря Киевский райсуд Харькова принял подобное решение - арест до 10 февраля без права на залог - для фигуранта дела, 20-летней Елены Зайцевой - водителя авто Lexus.

Расследование дела ведется согласно ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в 2017 году в Харькове автомобиль Lexus под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg. От полученного удара, автомобиль Lexus выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители обоих автомобилей остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения.