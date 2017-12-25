Во Вьетнаме из-за тайфуна «Тембин» эвакуировали более 650 тысяч человек

К 25 декабря 2017 года во Вьетнаме в результате приближения к южному побережью страны тайфуна “Тембин” были эвакуированы более 650 тысяч человек.

Об этом сообщили 25 декабря в Национальном координационном комитете по борьбе с последствиями стихийных бедствий, передает ТАСС .

По этой информации, ожидается, что в ночь на 26 декабря “Тембин” достигнет региона дельты реки Меконг на юге страны.

В настоящее время власти южных провинций ведут масштабную подготовку к защите местного населения от возможных ударов стихии. Сильные дожди могут спровоцировать наводнения и оползни, как это произошло на юге Филиппин. Там тропический шторм “Тембин” за последние дни привел к гибели около 200 человек и значительных разрушений.

“Тембин” станет уже 16-м штормом, который пришел в этом сезоне во Вьетнам. Согласно официальным данным, за первые 11 месяцев текущего года в результате сильных наводнений, вызванных тайфунами, здесь погибли и пропали без вести 390 человек, более 650 получили ранения и травмы. Материальный ущерб, нанесенный стихией в 2017 году, превысил 52 трлн донгов (2,3 млрд долларов США).

Напомним, в августе 2017года в Японии два человека погибли из-за мощного тайфуна «Нору».

Тайфун привел к отмене почти 260 внутренних авиарейсов. Рекомендация об эвакуации вынесена почти для 300 тысяч жителей префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю. Накануне тайфун обрушился на острова Якусима, Танэгасима, Амами, принеся с собой шквалистый ветер и дождь. По мнению синоптиков, такой интенсивности ливень случается один раз в 50 лет. В некоторых районах скорость ветра превысила 30 метров в секунду.