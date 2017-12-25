В центре Харькова подорвали джип известного полицейского

Под машину заложили 4 гранаты, но одна взорвалась раньше времени.

В понедельник утром в Харькове подорвали машину бывшего заместителя начальника ГУНП в Харьковской области Николая Черемухина, который сейчас возглавляет отдел оперативных разработок в восточном регионе.

Фото: newsroom.kh.ua

Об этом пишет NewsRoom со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Такую же информацию получило агентство "Интерфакс-Украина".

Взрыв прогремел около 06:20 во дворе дома №15 по улице Культуры. Заряд был заложен под внедорожником Dodge, который принадлежит экс-замначальнику "главка". В результате взрыва никто не пострадал, однако осколки повредили ворота в гараж и семь соседних автомобилей.

По предварительным данным, злоумышленники установили под машиной четыре гранаты Ф-1, однако одна из них (размещенная под передним колесом) по каким-то причинам детонировала раньше времени. Три остальных взрывотехникам пришлось обезвреживать уже на месте.

"Скорее всего, заложили, 4 гранаты, которые должны были взорваться при начали движения автомобиля, но одна взорвалась раньше времени", - сказал источник "Интерфакса-Украина".

Напомним, что "Схидный корпус" раньше обвинял Черемухина в организации канал контрабанды, в том числе наркотических средств, из зоны АТО.


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