В Копенгагене наркодилер с «товаром» по ошибке сел в машину полиции

В Копенгагене наркодилер с «товаром» по ошибке сел в машину полиции

Наркодилер в датской столице с крупной партией конопли вместо такси по ошибке остановил и сел в патрульную машину.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию.

"Прошлой ночью дилер из Христиании (район датской столицы) с партией конопли, спешив добраться домой, сел в такси. Он был страшно удивлен, когда понял, что едет в полицейской машине", - говорится в сообщении, размещенном полицией Копенгагена.

Наркодилер был арестован, ему грозит тюремное заключение, отмечается в сообщении.

Напомним, в Полтавской области военная прокуратура разоблачила канал поставок сильнодействующих наркотических средств в военное учебное заведение.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Харькове ЗАГСы не регистрируют браки без справки из военкоматаВ Харькове ЗАГСы не регистрируют браки без справки из военкомата
В Бейруте установили елку из бананов (ФОТО)В Бейруте установили елку из бананов (ФОТО)
Корпоратив по-китайски: Босс заставил служащих выполнить «овацию из пощечин»Корпоратив по-китайски: Босс заставил служащих выполнить «овацию из пощечин»
Оползень на Филиппинах, число погибших увеличилось до 41Оползень на Филиппинах, число погибших увеличилось до 41
В Дрогобыче суд оштрафовал мать школьника, который за месяц пропустил 125 уроковВ Дрогобыче суд оштрафовал мать школьника, который за месяц пропустил 125 уроков
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепре произошел взрыв в девятиэтажке у квартиры сотрудницы полицииВ Днепре произошел взрыв в девятиэтажке у квартиры сотрудницы полиции
В полиции назвали самый криминальный район столицыВ полиции назвали самый криминальный район столицы
Сотруднику киевской компании поставили растяжку на машинуСотруднику киевской компании поставили растяжку на машину
Во Львовской области поймали учителей-наркодилеровВо Львовской области поймали учителей-наркодилеров
В зоне АТО задержали членов наркогруппировки, в которую входили работники НацполицииВ зоне АТО задержали членов наркогруппировки, в которую входили работники Нацполиции
ЕСПЧ обязал РоSSию выплатить €99 тыс. пострадавшим от пыток в полицииЕСПЧ обязал РоSSию выплатить €99 тыс. пострадавшим от пыток в полиции
Во Флориде в США мужчина обокрал полицейскую машину (ВИДЕО)Во Флориде в США мужчина обокрал полицейскую машину (ВИДЕО)
В Киеве четыре экипажа полиции усмиряли подравшихся пассажиров троллейбусаВ Киеве четыре экипажа полиции усмиряли подравшихся пассажиров троллейбуса
В Риге пьяный школьник избил сотрудника полицииВ Риге пьяный школьник избил сотрудника полиции
В Харьковской области в райотделе полиции умер 34-летний мужчинаВ Харьковской области в райотделе полиции умер 34-летний мужчина
Последние новости
Подгружаем последние новости