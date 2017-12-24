В Копенгагене наркодилер с «товаром» по ошибке сел в машину полиции

Наркодилер в датской столице с крупной партией конопли вместо такси по ошибке остановил и сел в патрульную машину.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию.

"Прошлой ночью дилер из Христиании (район датской столицы) с партией конопли, спешив добраться домой, сел в такси. Он был страшно удивлен, когда понял, что едет в полицейской машине", - говорится в сообщении, размещенном полицией Копенгагена.

Наркодилер был арестован, ему грозит тюремное заключение, отмечается в сообщении.

Напомним, в Полтавской области военная прокуратура разоблачила канал поставок сильнодействующих наркотических средств в военное учебное заведение.