В Копенгагене наркодилер с «товаром» по ошибке сел в машину полиции
Наркодилер в датской столице с крупной партией конопли вместо такси по ошибке остановил и сел в патрульную машину.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию.
"Прошлой ночью дилер из Христиании (район датской столицы) с партией конопли, спешив добраться домой, сел в такси. Он был страшно удивлен, когда понял, что едет в полицейской машине", - говорится в сообщении, размещенном полицией Копенгагена.
Наркодилер был арестован, ему грозит тюремное заключение, отмечается в сообщении.
Напомним, в Полтавской области военная прокуратура разоблачила канал поставок сильнодействующих наркотических средств в военное учебное заведение.
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