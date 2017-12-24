Трагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туриста
В воскресенье, 24 декабря, в Ивано-Франковской области, в районе горы Хомяк, нашли мертвого мужчину.
Об этом местный портал
По предварительной информации, тело, которое лежало в горном потоке, обнаружила группа туристов из Молдовы, которая шла со стороны Поляницы. Они уже сообщили об этом спасателям. Сейчас ждут близких, которые должны опознать мужчину.
Напомним, заблудившегося на горе Хомяк туриста искали вечером 23 декабря и всю ночь. По состоянию на шесть часов утра сегодняшнего дня, его еще не нашли. 35-летний иванофранковец решился взойти на вершину горы Хомяк в темное время суток. Наиболее вероятно, восхождение закончилось фатально.
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