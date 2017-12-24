Трагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туриста

Трагедия в Карпатах: У горы Хомяк нашли тело заблудившегося туриста

В воскресенье, 24 декабря, в Ивано-Франковской области, в районе горы Хомяк, нашли мертвого мужчину.

Об этом местный портал ДНК узнал из собственных источников.

По предварительной информации, тело, которое лежало в горном потоке, обнаружила группа туристов из Молдовы, которая шла со стороны Поляницы. Они уже сообщили об этом спасателям. Сейчас ждут близких, которые должны опознать мужчину.

Напомним, заблудившегося на горе Хомяк туриста искали вечером 23 декабря и всю ночь. По состоянию на шесть часов утра сегодняшнего дня, его еще не нашли. 35-летний иванофранковец решился взойти на вершину горы Хомяк в темное время суток. Наиболее вероятно, восхождение закончилось фатально.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове ЗАГСы не регистрируют браки без справки из военкоматаВ Харькове ЗАГСы не регистрируют браки без справки из военкомата
В Бейруте установили елку из бананов (ФОТО)В Бейруте установили елку из бананов (ФОТО)
Корпоратив по-китайски: Босс заставил служащих выполнить «овацию из пощечин»Корпоратив по-китайски: Босс заставил служащих выполнить «овацию из пощечин»
Оползень на Филиппинах, число погибших увеличилось до 41Оползень на Филиппинах, число погибших увеличилось до 41
В Дрогобыче суд оштрафовал мать школьника, который за месяц пропустил 125 уроковВ Дрогобыче суд оштрафовал мать школьника, который за месяц пропустил 125 уроков
Блок рекламы


Похожие новости
В горах около Яремча уже второй день не могут найти заблудившегося туристаВ горах около Яремча уже второй день не могут найти заблудившегося туриста
Канадского миллиардера и его жену нашли мертвыми в подвале их домаКанадского миллиардера и его жену нашли мертвыми в подвале их дома
Одесские полицейские оперативно нашли похищенного младенца Одесские полицейские оперативно нашли похищенного младенца
Ежегодно в Карпатах убивают 15 бурых медведей, которых всего около 200Ежегодно в Карпатах убивают 15 бурых медведей, которых всего около 200
В Берлине возле рождественского рынка нашли сумки с патронамиВ Берлине возле рождественского рынка нашли сумки с патронами
В заснеженных Карпатах начали снимать детское фэнтезиВ заснеженных Карпатах начали снимать детское фэнтези
Более 2 600 Санта-Клаусов скатились на лыжах с горы в Швейцарии Более 2 600 Санта-Клаусов скатились на лыжах с горы в Швейцарии
Брата Лионеля Месси задержали, в его окровавленной лодке нашли пистолетБрата Лионеля Месси задержали, в его окровавленной лодке нашли пистолет
В Таиланде слон насмерть затоптал туриста из ГерманииВ Таиланде слон насмерть затоптал туриста из Германии
В Таиланде слониха убила хозяина и спрятала телоВ Таиланде слониха убила хозяина и спрятала тело
Последние новости
Подгружаем последние новости