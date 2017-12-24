Группа O.Torvald представила свою версию композиции «Щедрик» (ВИДЕО)
Украинская рок-группа О.Torvald презентовала рок-версию всемирно известной рождественской композиции "Щедрик".
Об этом сообщает "
Новая песня "Ракамакафо" была представлена в субботу, 23 декабря, во время финального шоу "Х-Фактора".
"Мы с ребятами заметили, что в новогоднем эфире этого года очень мало праздничного настроения, и вспомнили о песне, написанной 5-6 лет назад. В итоге подставили семпл "Щедрика" в драйвовую гитарную гармонию, и таким образом вернули людей в атмосферу рождественского таинства. Ведь "Щедрик" - это великая мелодия всех времен и народов, написанная нашим украинским композитором. Для многих - это сохранившийся с детства главный символ праздников. Как только начинает играть "Щедрик", ощущается Новый год, Рождество, запах бенгальских огней", - прокомментировал солист группы Женя Галич.
Он также объяснил, что название песни "Ракамакафо" выбрано с целью ностальгии. По его словам, это слово из песни "Freestyler" популярной некогда группы BomfunkMCs.
Напомним, O.Torvald представили Украину в финале Евровидения-2017.
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Общество
24.12.2017 15:23