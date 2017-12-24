Во Львове внезапно умер известный радиоведущий

В ночь на воскресенье, 24 декабря, внезапно умер многолетний ведущий радио «Люкс FM» и «Радио 24» Олег Мосесов, более известный под творческим псевдонимом Олег Середа.

Об этом сообщает ZAXID.NET .

«Ночью Олег возвращался домой после корпоративной вечеринки, на которой работал ведущим. Еще похвастался, что очень удачно отработал. Но до дома не доехал – по дороге у него случился инфаркт», – сказал отец Олега Игорь Мосесов.

Олег Мосесов родился 8 октября 1974 года во Львове. Учился в средней школе №9, а потом на специальности радиотехника во Львовской политехнике.

Как рассказала многолетняя коллега Олега, известная во Львове ведущая Марта Бельская, «в 90-е годы весь Львов ходил к Олегу и его отцу Игорю «за музыкой» – они были одни из немногих, у кого можно было купить качественные лицензированные пластинки».

С 2003 года Олег Мосесов уже под псевдонимом Олег Середа начал работать на «РадиоМан». В 2008 перешел на «Рadio 4U». С 2009 года и до сегодня Олег работал ведущим радио «Люкс FM».

У него остались жена Татьяна и трое сыновей, самому младшему из которых всего девять месяцев.