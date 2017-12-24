В центре Киева обвалилась стена и повредила газопровод

Также повреждены два автомобиля, пострадавших нет.

В центре Киева по улице Антоновича во дворе между домами обвалилась стена. Об этом сообщает "Эспрессо".

Стена, которая стояла во дворе между домами и предназначалась для предотвращения оползней, при падении повредила газовые трубы и силовые кабели электроэнергии. Кирпичи обвалились на припаркованные во дворе автомобили марки Тойота и БМВ.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают ДСНС, Киевгаз, Киевэнерго и полиция.

Напомним, в Днепре сегодня произошел взрыв в девятиэтажке у квартиры сотрудницы полиции.