58 колумбийских военных пострадали от удара молнии

Не менее 58 колумбийских военнослужащих были ранены в субботу, 23 декабря, в результате удара молнии по военному лагерю в городе Попаян департамента Каука.

Об этом сообщает радиостанция Caracol.

По данным военных властей, ЧП произошло во время подготовки к торжественной церемонии в воинской части.

"Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им", - заявил генерал вооруженных сил Колумбии Луис Фернандо Рохас.

Также он сообщил радио Caracol, что солдаты получили ожоги.

"Надеемся, что серьезных последствий не будет, помимо ожогов, у некоторых отмечены проблемы со слухом", - сказал Рохас.

Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь для детального обследования.